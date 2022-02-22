Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу

22 лютого 2022 , 18:06
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Після "визнання" бойовиків Путін хоче застосовувати армію за кордоном. Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що готові взяти "під захист" мешканців Донбасу.

Про це заявив заступник глави оборонного відомства країни-агресора Микола Панков під час засідання російської Ради федерації, яке відбулося у вівторок, 22 лютого, інформує 24 канал.

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Він почав розповідати, що багато людей, які живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є громадянами Росії. Однак варто пояснити, що така ситуація там спостерігається через "паспортизацію" Донбасу, до якої країна-агресор вдалася порушуючи міжнародне право.

Путін "визнав" бойовиків і хоче використати війська за кордоном

  • Ввечері 21 лютого Путін оголосив про "визнання" бойовиків на Донбасі.
  • Одразу після цього керівник Кремля підписав з маріонетками договори "про дружбу".
  • Рада федерації Росії 22 лютого дозволила використовувати війська за кордоном.
Зверніть увагу! Захід одразу відреагував на такі дії агресора. Світ рішуче засудив укази Путіна, Ба більше, Росії пригрозили серйозними санкціями на чотирьох континентах.

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Автор: Олег Васьків