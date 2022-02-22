Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу
22 лютого 2022 , 18:06Читать новость на русском
Після "визнання" бойовиків Путін хоче застосовувати армію за кордоном. Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що готові взяти "під захист" мешканців Донбасу.
Про це заявив заступник глави оборонного відомства країни-агресора Микола Панков під час засідання російської Ради федерації, яке відбулося у вівторок, 22 лютого, інформує 24 канал.
Читайте також Зеленський отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією: збирається розглянути
Він почав розповідати, що багато людей, які живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є громадянами Росії. Однак варто пояснити, що така ситуація там спостерігається через "паспортизацію" Донбасу, до якої країна-агресор вдалася порушуючи міжнародне право.
Путін "визнав" бойовиків і хоче використати війська за кордоном
- Ввечері 21 лютого Путін оголосив про "визнання" бойовиків на Донбасі.
- Одразу після цього керівник Кремля підписав з маріонетками договори "про дружбу".
- Рада федерації Росії 22 лютого дозволила використовувати війська за кордоном.