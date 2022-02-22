Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу

Після "визнання" бойовиків Путін хоче застосовувати армію за кордоном. Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що готові взяти "під захист" мешканців Донбасу.

Про це заявив заступник глави оборонного відомства країни-агресора Микола Панков під час засідання російської Ради федерації, яке відбулося у вівторок, 22 лютого, інформує 24 канал.

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Він почав розповідати, що багато людей, які живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є громадянами Росії. Однак варто пояснити, що така ситуація там спостерігається через "паспортизацію" Донбасу, до якої країна-агресор вдалася порушуючи міжнародне право.

Путін "визнав" бойовиків і хоче використати війська за кордоном

Ввечері 21 лютого Путін оголосив про "визнання" бойовиків на Донбасі.

Одразу після цього керівник Кремля підписав з маріонетками договори "про дружбу".

Рада федерації Росії 22 лютого дозволила використовувати війська за кордоном.

До теми – ООН терміново скликала Раду безпеки через Росію:

Захід одразу відреагував на такі дії агресора. Світ рішуче засудив укази Путіна, Ба більше, Росії пригрозили серйозними санкціями на чотирьох континентах.