У Росії заявляють про чергову атаку дронів: два БпЛА нібито збили над Бєлгородською областю

У Росії останнім часом зовсім неспокійно. Зокрема, знову повідомляють про атаку дронів.

У російському міноборони повідомили, вночі проти 10 березня там запобігли "терористичній атаці" дронів. Місцеві ще ввечері 9 березня писали, що у Бєлгородській області гучно, передає 24 Канал.

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Збили нібито два дрони

За інформацією ворожого оборонного відомства, територію Росії нібито намагались атакувати ударні безпілотні літальні апарати літакового типу.

Звісно ж, у державі-агресорці знову заявили про те, що черговими засобами протиповітряної оборони неначе було збито два безпілотники над територією Бєлгородською областю.

Вже традиційно у Росії звинуватили у атаці Україну.

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