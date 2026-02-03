Кремль цінично прокоментував удари по українській енергетиці

Міністерство оборони Росії підтвердило масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України 3 лютого. Вони також намагались "виправдати" черговий обстріл.

Про це міноборони Росії заявило в телеграм-каналі.

Як Росія намагається виправдати удари по Україні?

У Москві цинічно заявили, що ракети та ударні БпЛА нібито били по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об’єктах енергетики", які використовуються в їхніх інтересах.

Також Кремль традиційно намагався виправдати чергову атаку, заявивши, що вона була здійснена "у відповідь на атаки України на цивільні об’єкти на території Росії".

Росія стверджує, що "цілі удару було досягнуто, а всі призначені об’єкти вражені", не згадуючи про наслідки для цивільного населення України в умовах пікових зимових температур.

Нагадаємо, що Росія у ніч на 3 лютого завдала цілеспрямованого удару по українській енергетиці. Для цього противник запустив рекордну кількість балістичного озброєння. За словами президента України, російська армія використала короткострокову паузу в ударах не для дипломатії, а для накопичення ракет і вибору моменту з найнижчими температурами до 20 градусів морозу в Україні.

Що відомо про атаку Росії 3 лютого?