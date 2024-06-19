Вакансій дуже багато: у Міноборони сказали, де можна дізнатися про посади у підрозділах

Україна працює над впровадженням рекрутингу. Кожен громадянин може сам собі обрати посаду у війську.

Про це 24 Каналу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, зауваживши, що Міноборони запустило інформаційну та рекрутингову кампанію рекламну кампанію "Будь собою". Кожен зможе подивитися вакансії у Силах оборони та приєднатися туди, куди вважає за потрібне.

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Де можна глянути вакансії в ЗСУ

Як наголосив Лазуткін, насправді зараз різноманітних вакансій у ЗСУ багато. Кожен зможе обрати собі посаду відповідно до цивільної спеціальності та навичок.

Вакансій дуже багато. І бойові, і штабні посади. Дуже багато зараз надходить від людей запитів. Це тисячі і тисячі на посади операторів БпЛА, і на штабні посади, і на посади ІТ-спеціалістів. Багато хто хоче служити у розвідці, піхоті. Спектр дійсно широкий,

– сказав Лазуткін.

На сайті також можна ознайомитися з Центрами рекрутингу, які зараз відкривають по всій Україні. Там не вручатимуть повістку, а детально розкажуть про те, які посади зараз є у підрозділах та яку саме роботу можна виконувати.

Там детальніше ознайомлять з усім. Якщо людина захоче підписати контракт, то у неї буде така можливість. Її будуть супроводжувати на всьому шляху до потрапляння в підрозділ. Там розкажуть детально не лише про вакансії, але й про те, які завдання виконує підрозділ. Можна буде промалювати таку собі дорожню карту,

– розповів Лазуткін.

Рекрутинг в Україні: коротко