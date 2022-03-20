У Міноборони розповіли про подробиці збиття ворожого вертольота "Алігатор"

Наші військові продовжують нищити ворожу техніку. Так, напередодні вдалося збити вертоліт Ка-52, який ще називають "Алігатором".

Про це розповіли у Міністерстві оборони України. А влучними виявилися хлопці зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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По "Алігатору" влучно поцілили з ПЗРК

Відомо, що боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади влучно вистрілив із ПЗРК по вертольоту. Зазначимо, що останній був на граничній для досяжності відстані у кілька кілометрів.

Ракета точно влучила в ціль. Тож пошкоджений Ка-52 пізнав силу гравітації та впав на землю. Ніхто з членів екіпажу не вижив.

Що таке Ка-52 "Алігатор" За військовою номенклатурою, це – командирська машина авіації Росії. Це новітній вертоліт, який випускається з 2008 року.

У його оснащенні може бути гарматна установка з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби або інша зброя.

Коштує такий вертоліт Ка-52 понад 16 мільйонів доларів США.

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