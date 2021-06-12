150 мільйонів доларів від США: у Міноборони розповіли, на що витратять допомогу

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні розміром у 150 мільйонів доларів. Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що гроші спрямують на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

Таран також наголосив, що цей пакет допомоги виділили на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби.

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Допомога США: на що її спрямують

поповнення арсеналів протиартилерійських радарів,

засоби для боротьби з безпілотниками, захищеного зв'язку, електронної боротьби та евакуації поранених із поля бою,

підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних сил України.

Міністр оборони також відзначив важливість виконання Україною заходів оборонної реформи, посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ у межах "Ініціативи безпекової допомоги Україні".

Таран нагадав, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США розвивається, що є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень України.

Підтримка зі сторони США у попередні роки

Глава Міноборони також звернув увагу, що партнери зі США надають українській стороні безпрецедентну підтримку у посиленні обороноздатності та національної стійкості.

Протягом 2014 – 2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 мільярда доларів. А нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт "Про безпекове партнерство з України". Він допоможе збільшити щорічну військову допомогу до 300 мільйонів доларів.

Таран подякував США за дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

А також нагадав, вже 14 червня, лідери держав-членів Альянсу зберуться у Брюсселі для участі у Саміті НАТО. Міністр сподівається, що українське питання знайде належне місце в порядку денному.