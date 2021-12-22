Міноборони суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік

Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Норми набули чинності з 17 грудня.

Таким чином стати на військовий облік тепер є обов'язок, а не право українських жінок. За умови, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

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Перелік професій

Мовиться про медійників та комунікаційників усіх категорій. Наприклад, журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок тощо.

Також це стосується медиків, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного профілю, ветеринарок.

Хто проконтролюватиме ситуацію

Директори підприємств мають проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії. У нових працівників перевірятимуть наявність відповідних документів.

Якщо на роботу візьмуть працівницю без документа, можуть оштрафувати.

Як стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, потрібно підготувати низку документів:

заяву про взяття на військовий облік,

паспорт,

ідентифікаційний код,

військово-обліковий документ,

свідоцтво про народження дітей, якщо є.

У Міноборони обіцяють згодом детальне роз'яснення, як жінкам стати на облік. До слова, наказ не встановлює граничних строків для його виконання. Відтак мовиться про перехід на нові правила й інше законодавство.

Що цьому передувало

У квітні 2021 року набрав чинності закон, у якому була норма щодо розширення переліку, аби привести нормативну базу у відповідність до закону.

У законі прописано, що жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, стати на військовий облік.

У жовтні Міноборони створило відповідний перелік споріднених спеціальностей та професій, а 17 грудня він набрав чинності.

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