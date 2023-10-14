З урахуванням побажань та особливостей: Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів

На службі у лавах ЗСУ перебуває достатньо багато жінок. Нарешті розпочалися тестування бронежилетів, які враховують особливості будови тіла наших захисниць.

Міноборони України тестує одразу дві моделі жіночих бронежилетів. Ці розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць.

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Їх випробовують в умовах, наближених до бойових

Засоби індивідуального захисту тестують під час виконання навчально-бойових завдань. Саме це дозволяє максимально наблизити умови використання нової броні до бойових.

Основна відмінність цих бронежилетів у демпферних вставках – елементах, яких немає у "чоловічих" моделях. Саме вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

Це вже друге випробування бронежилетів. Цього разу врахували побажання, які виникли у захисниць після першого.

️Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.

Після завершення "польового" дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах,

– мовиться в повідомленні.

За результатами досліджень, Міноборони затвердить зразки-еталони, які візьмуть на забезпечення ЗСУ.

Міноборони тестує бронежилети для жінок: дивіться відео

У ЗСУ затвердили форму для жінок