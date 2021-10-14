Міноборони виділило майже 4 мільярди, щоб виплатити борги військовим

Міністерство оборони 11 – 12 жовтня профінансувало військові частини на майже 3,7 мільярда гривень. Гроші спрямують на погашення заборгованості перед військовослужбовцями.

Крім того, 1,8 мільярда з цієї суми спрямували на оздоровлення. Ще 247 мільйонів – на винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

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Як розподілили решту суми

На вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказали майже 50 мільйонів гривень. На компенсації за оренду житла направили 195 мільйонів. Понад 82 мільйони гривень підуть на розрахунок зі звільненими з військової служби.

Крім того, для винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділили понад 725 мільйонів. На премії до Дня захисників та захисниць України – 641 мільйон.

Зеленський доручив виплатити борги військовим

Напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення воїнам ЗСУ. Окрім цього, для них передбачили одноразову премію.