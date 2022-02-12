Міноборони закликає українців не боятися оприлюднених планів ворога
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
У Міноборони України заявляють, що викриті плани ворога – це зруйновані плани. Відомство наголошує, що їх боятися не треба.
Такого розвитку подій як у 2014 році, зараз не буде. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, вчасно отримує дані розвідки,
– зазначила вона.
За словами Маляр, українська влада має можливість оперативно приймати рішення.
Збройні сили очолюють бойові командири
Заступниця міністра стверджує, що командири з бойовим досвідом пройшли пекло війни та знають, що означає ховати побратимів.
У нас за ці роки вже є більш як 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з Росією. Їх не було у 2014 році. Тепер наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни,
– заявила Маляр.
Вона також підкреслила допомогу від союзників. За її словами, з осені тільки від США Україна отримала 15 літаків зі зброєю. Також надсилають Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші. А Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності.
"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", – сказала вона.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Оприлюднені сценарії російського вторгнення
- Американські та європейські ЗМІ 11 лютого оприлюднили матеріали про ймовірний напад Росії на Україну. Причому там вказали навіть дати нападу та напрямки атак, позначені на картах.
- Згідно з ними, Росія має 9 маршрутів нападу, який може статися наступного тижня. При цьому визнають і те, що неможливо точно знати чи оцінити конкретні плани Путіна. До того ж, Білий дім також не такий категоричний.
- Коментуючи повідомлення ЗМІ про такий сценарій, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зважає на застереження, але має свою розвідку.
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Повний допис Ганни Маляр
Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба.
Як у 2014 вже не буде. Чому?
1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;
2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;
3)сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;
4) в нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014;
5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;
6)наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.
Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок.