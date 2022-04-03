Можуть ховатися диверсанти: українців закликають ще не повертатися у звільнені села Київщини

Київську область повністю звільнили від російських загарбників. Але громадян закликають поки що не повертатися до домівок, оскільки це може бути небезпечно.

Ворог залишив по собі багато мін і, на жаль, вже є трагічні випадки підривів на них. Тож наразі відповідні служби проводять розмінування.

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Також перевіряють укриття, підвали та сховища – там досі можуть перебувати диверсійні групи.

Станом на зараз у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено,

– повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Закликаємо прислухатися до поради Міністерства оборони та не наражати себе на небезпеку. Слідкуйте за офіційними повідомленнями міністерства та місцевої влади – вам повідомлять, коли можна буде безпечно повернутися додому.

Раніше керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування звільнених населених пунктів регіону піде щонайменше 10 днів.

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