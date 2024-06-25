Міноборони закупило фляги для бійців за ціною, втричі дорожчою: у ЗМІ опублікували розслідування

Міністерство оборони закупило фляги для військовослужбовців за ціною, яка щонайменше втричі дорожче ринкових цін. Так, на закупівлю 153 тисяч фляг витратили понад 54 мільйони гривень.

У ЗМІ зауважують, що звичайна пластикова літрова фляга коштувала 355 гривні, хоча їх можна придбати за 120 гривень, а аналоги можна знайти ще дешевші – по 72 гривні.

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Журналісти опублікували розслідування щодо закупівлі Міноборони

У розслідуванні мовиться, що Міноборони 4 рази спробувало закупити пластикові фляги для ЗСУ. Перші 2 закупівлі були скасовані, а втретє – тендер вже вирішили не проводити. Натомість Міноборони уклало пряму угоду з ТОВ "Колтрейн". Згідно з договором, сума за фляги сягала б 35,5 мільйона гривень. Цікаво, що ця компанія раніше не продавала фляги й будь-які пластикові вироби загалом.

У червні цього року Міноборони уклало ще одну угоду за процедурою спрощеної закупівлі з ТОВ "Суперформ". В рамках договору постачальник мав надати 53 тисячі фляг за вартістю 18,8 мільйона гривень.

Журналісти наголошують, що компанії, з якими державна агенція "Державний оператор тилу" укладала договори, викликають сумніви. Так, обидва ТОВ працюють нещодавно, але відразу почали отримувати багатомільйонні замовлення. Окрім того, ТОВ "Суперформ", яке заснували 6 місяців тому, вже уклало 5 угод з Нацгвардією. Засновником компанії є 27-річний Владислав Лихосенко із Запоріжжя, який раніше вже співпрацював з Міноборони, однак від імені іншої компанії, яка за рік стала банкрутом.

Інша компанія – ТОВ "Колтрейн" – також має цікаву історію. Так, засновниками є Ольга Чубенко та Лідія Хоменко, на імена яких зареєстровані загалом близько 1200 компаній. Хоча "Колтрейн" зареєстрували ще 5 років тому, однак замовлення почали надходити лише цього року.

Що стосується фляг, які замовило Міноборони, то їх розробили аналогом пляшок армії США. Вони мають лише кілька відмінностей у пластику та написом "Власність ЗСУ". Однак компанії, з якими уклали договори, не мають власного виробництва, тому замовляють фляги у Китаї, де вони продаються набагато дешевше.

На рекламному фото цієї компанії на маркетплейсі Alibaba.com зображена та сама українська фляга з напівпрозорого пластику оливкового кольору з написом "Власність ЗСУ, не для продажу" по 3,85 долара (154 гривень) за штуку, причому вказана дата виготовлення – березень 2018 року. Цікаво, що технічний опис цієї фляги українське Міноборони офіційно затвердило лише у червні 2018 року. Такі ж фляги, але без написів, китайці продають через Alibaba.com по 2,5 долара (100 гривень), а фляги американського зразка з непрозорого пластику взагалі по 0,73 долара (29 гривень) за штуку,

– наголошують у розслідуванні.

Відтак, за словами розслідувачів, компанії-посередники можуть заробити від 12 до 15 мільйонів гривень, але це лише приблизна сума й реальні прибутки можуть бути значно вищими.

Як експеримент, журналісти вирішили знайти китайського виробника, який міг би виконати замовлення. Так, за вимогами Міноборони фляги мають бути виготовлені з поліестеру Eastman Tritan Copolyester ТХ1001 і або еквіваленту.

"Після узгодження технічних моментів менеджерка Staush Кі Айріс оцінила партію у 100 тисяч фляг в діапазоні від 4,7 мільйона до 8,7 мільйона гривень – залежно від типу пластику. Враховуючи ще приблизно 6,5 мільйона на транспортні витрати й сплату податків, вартість такої партії фляг в Україні зросте до 11 – 15 мільйонів гривень. Таким чином чистий прибуток "Колтрейну" можна оцінити у 20 – 24 мільйони гривень. "Суперформ", зважаючи на меншу партію, міг заробити 10 – 11 мільйонів гривень. В обох випадках маржа сягає близько 200%", – заявили журналісти.