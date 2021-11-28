У Міноборони засудили публікацію матеріалів, що ставлять під загрозу безпеку країни

У Міноборони заявили, що засуджують публікацію матеріалів, які можуть загрожувати інформаційній безпеці України. Мовиться про відео, яке 27 листопада опублікував журналіст Юрій Бутусов: на кадрах видно, як він стріляє з "Гаубиці Д-20".

У військовому відомстві кажуть, що виступають проти дописів, які загрожують життю українських військових. У Міноборони наголосили: дата та місце зйомки невідомі.

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Росія шукає найменший привід для провокацій, – Міноборони

На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації ​ в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Росія шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів,

– повідомили у міністерстві. ​

У пресслужбі Міноборони кажуть, що текст опису відео може дозволити використати його, як привід для ускладнення ситуації на Сході. Україну можуть звинуватити у порушенні домовленостей про припинення вогню.

ЗСУ дотримуються мінських домовленостей

У відомстві кажуть, що ворог вже почав використовувати відео у своїй пропаганді.

ЗСУ неухильно дотримуються мінських угод і не застосовують засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Вогонь наші захисники відкривають лише у відповідь – коли є загроза нашим воїнам та цивільному населенню.

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Що відомо про публікацію відео Юрієм Бутусовим: