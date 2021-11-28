У Міноборони засудили публікацію матеріалів, що ставлять під загрозу безпеку країни
Джерело:Міністерство оборони України
У Міноборони заявили, що засуджують публікацію матеріалів, які можуть загрожувати інформаційній безпеці України. Мовиться про відео, яке 27 листопада опублікував журналіст Юрій Бутусов: на кадрах видно, як він стріляє з "Гаубиці Д-20".
У військовому відомстві кажуть, що виступають проти дописів, які загрожують життю українських військових. У Міноборони наголосили: дата та місце зйомки невідомі.
Раніше У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння
Росія шукає найменший привід для провокацій, – Міноборони
На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Росія шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів,
– повідомили у міністерстві.
У пресслужбі Міноборони кажуть, що текст опису відео може дозволити використати його, як привід для ускладнення ситуації на Сході. Україну можуть звинуватити у порушенні домовленостей про припинення вогню.Зверніть увагу! У відомстві кажуть, що ворог вже почав використовувати відео у своїй пропаганді.
ЗСУ дотримуються мінських домовленостей
ЗСУ неухильно дотримуються мінських угод і не застосовують засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Вогонь наші захисники відкривають лише у відповідь – коли є загроза нашим воїнам та цивільному населенню.
Читайте також Понад 800 за добу: в ОБСЄ поскаржилися на порушення з боку окупантів на Донбасі
Що відомо про публікацію відео Юрієм Бутусовим:
- 27 листопада – у День пам'яті жертв голодоморів журналіст опублікував відео, на якому стріляє з "Гаубиці Д-20".
- Згодом Бутусов додав, що відео – давнє і зняте під час тренування підрозділу тероборони.
- ДБР взялось за перевірку відео Бутусова і законності його дій.