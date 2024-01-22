"ЗСУ знищили потужний міномет ворога": Тарнавський про втрати росіян на Таврійському напрямку

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати шалених втрат ворожим військам. Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити потужний міномет росіян.

Мовиться про російський самохідний міномет калібру 240 міліметрів – 2С4 "Тюльпан". Саме ним ворог намагався розбити наші укріплення на фронті.

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Тарнавський сказав про втрати ворога на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що за минулу добу противник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 930 артобстрілів по позиціях наших військових.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках,

– сказав він.

Крім того, генерал наголосив, що загальні втрати ворога минулої доби склали 399 осіб та 97 одиниць військової техніки.

Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити за минулу добу:

7 танків;

18 бойових броньованих машин;

13 артсистем;

37 безпілотників;

17 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки.

Тарнавський також сказав, що нашим захисникам вдалося знищити склад боєприпасів противника та один інший важливий об'єкт ворога. Наостанок генерал запевнив, що разом Україна точно переможе і сказав наше національне гасло – Слава Україні.

Росіяни мають шалені втрати на фронті