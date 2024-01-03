Напередодні Нового року Україна повернула ще одного юнака, викраденого з Маріуполя у 2022 році

В Україні продовжують робити все можливе і неможливе, щоб повернути своїх громадян, викрадених Росією. Так, напередодні Нового року вдалося звільнити з лап загарбників Сашка.

Детальніше про це розповіли у Мінреінтеграції. У відомстві зазначають, що мають чергову нагоду розповісти, що стає все більше тих, кого вдається повернути з російської депортації.

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Історія повернення тривала понад рік

Як зазначають у Мінреінтеграції, стартувала історія повернення ще у квітні 2022 року. Тоді під Москву з тимчасово окупованого Маріуполя вивезли 17-річного Олександра у складі групи, яка налічувала 31 українську дитину. Більшість цих діточок – сироти або позбавлені батьківського піклування.

Так, напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка. Вона займається поверненням українських дітей.

І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися,

– кажуть у міністерстві.

У відомстві висловлюють вдячність главі управління Громадській спілці "Українська мережа за права дитини" Дар'ї Касьяновій, а також МЗС України.

Росія не хоче обмінюватися військовополоненими

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію Росії, сповістіть профільного фахівця Мінреінтеграції Наталію Ємець за номером (050) 562-03-13. Також маєте можливість зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець. Водночас він зазначив, що Кремль намагається у цьому звинуватити Україну. Крім того, країна-агресорка намагається розколоти українців.

Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян – родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України,

– зазначив Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, "вкиди" здійснюються у бік родичів українських військовополонених. У них проштовхують меседжі, що необхідно продовжувати тиснути на Україну у питаннях, пов'язаних з обміном бранців Кремля. Лубінець зазначив, росіяни роблять це навмисно. А їхня мета – розкол нашого суспільства.