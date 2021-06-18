З мінськими угодами треба працювати, але виконати їх неможливо, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що з мінськими угодами "треба працювати", адже інших немає. Водночас виконувати їх у тому вигляді, в якому вони є, "повним абсурдом".
Секретар Ради національної безпеки й оборони в ефірі телепередачі прокоментував необхідність подальшої роботи з мінськими домовленостями.
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З мінськими угодами слід працювати
Якщо казати про ситуацію щодо мінських домовленостей, то в тому вигляді, в якому вони є, це повний абсурд,
– зазначив Данілов.
Він наголосив, що їх не денонсують, тому з мінськими угодами треба працювати, бо інших немає. Водночас, переконаний секретар РНБО, виконати ці домовленості у їхньому поточному вигляді неможливо.
"За наявності російських танків, БТРів, російських генералів, російських офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс", – пояснив Данілов. Крім того, він зауважив, що в мінських домовленостях не прописано що "Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів".
Секретар РНБО підсумував, що потрібно "сідати й домовлятись" для припинення війни, "щоб не вбивали наших хлопців і дівчат".
Мінські домовленості не працюють: причина
- Мінський формат не дає результатів через блокування та неадекватні вимоги представників країни окупанта.
- Водночас вихід з угод може зіграти на руку Росії, яка у такому випадку звинуватить Україну в небажанні досягати миру на Донбасі.
- Нещодавно Леонід Кравчук заявив, що розуміє "недолугість" мінського формату переговорів. Останніми роками він не приносить результатів, хоча свого часу спинив російську агресію.