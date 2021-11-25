У Мінцифри розповіли, скільки українців вже завантажили COVID-сертифікати

У додатку "Дія" зареєструвалася майже 11 мільйонів українців. Однак сертифікат про вакцинацію наразі згенерували ще не всі.

Сертифікат генерують навіть діти

COVID-сертифікат завантажили близько 7 мільйонів українців. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

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Наразі у нас в Дії є майже 11 мільйонів користувачів, на порталі стільки ж. COVID-сертифікатів згенеровано трішки менше, близько 7 мільйонів,

– розповів Банік.

Отримати сертифікат у Дії можуть навіть діти віком від 12 років. Наразі його згенерувала не велика кількість осіб.

До речі, невдовзі у Дії з'явиться довідка про протипокази для вакцинації.

Помилки у завантаженні сертифікатів вже виправили

Банік наголосив, що Мінцифри вже виправило всі складнощі у генерації COVID-сертифікатів. Зокрема труднощі з Дія-підписом та верифікацією.

Залишилися лише помилки лікарів – технічні або від втоми – коли ті вносять інформацію з листочка.