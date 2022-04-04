Минулої доби росіяни завдавали ударів по Хмельницькій області

Противник продовжує завдавати рекетно-бомбові удари по містах нашої країни й минулої доби декілька із них були нанесенні по містах Хмельниччини та сусідніх областях.

Про це 4 квітня розповів заступник міського голови Хмельницького Михайло Кривак. Окрім іншого, він закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

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Обстріли Хмельниччини: останні дані

Напередодні мер Хмельницького Олександр Симчишин пояснив, що Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни. У Старокостянтинів, за його словами, перший приліт зафіксували ще вночі 24 лютого і час від часу туди прилітає. Так, приміром, 29 березня Росія завдала удару по тамтешньому аеродрому, тоді ворог повністю знищив усіх стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів.

Щодо вчорашньої атаки відомо, що усі відповідні служби спрацювали чітко та оперативно. Наразі життю хмельничан та біженців, які перебувають у місті – нічого не загрожує.

Звернення Михайла Кривака – дивіться відео

Нагадаємо, 2 квітня Росія завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Шепетівці, що на Хмельниччині. Там спалахнула пожежа.