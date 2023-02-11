Мінус у бюджеті Росії зростатиме щомісяця: чи можливе повстання проти Путіна

Кремль вихвалявся тим, що західні санкції ніяк не впливають на Росію. Однак насправді санкції дуже боляче б'ють по російській економіці.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що дефіцит бюджету Росії в січні склав 25 мільярдів доларів.

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За словами політолога, це не російська економіка була стійкою до санкцій. А санкції проти Росії вводилися надто повільно.

"Лише 5 лютого вступила в дію цінова стеля на російські нафтопродукти. А до цього Європа рік з початку війни купувала російський бензин, дизель та мазут", – зазначив Шейтельман.

Катастрофічна "діра" у бюджеті Росії

Він наголосив, що як тільки Захід взявся на нафту, то одразу з'явився результат дії санкцій.

Основа добробуту росіян – це нафта, навіть не газ. Хоча газ російське керівництво також втратило, коли саме підірвало свої "Північні потоки",

– сказав політтехнолог.

За словами Шейтельмана, дефіцит бюджету у 25 мільярдів доларів – насправді величезна цифра.

"За січень бюджет Росії отримав 19 мільярдів доларів доходів. А видатки бюджету склали 44 мільярди. Тобто "діра" у бюджеті у 25 мільярдів – це катастрофа", – наголосив політтехнолог.

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Економічний "жест доброї волі" Росії

Він зауважив, що водночас за минулий рік витрати Росії виросли у 1,5 раза. Це відбулося через потребу утримання армії.

Мінус у бюджеті буде накопичуватися щомісяця. Російська влада також порадувала заявою про те, що з березня "добровільно" скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів за добу. От ще один "жест доброї волі",

– зазначив Шейтельман.

За його словами, Росії не залишається інших варіантів, окрім як знижувати об'єми видобутку нафти. Адже росіянам немає куди її подіти.

"А консервувати нафтові свердловини – надто складний процес. Це не Саудівська Аравія чи Іран, де такі свердловини можна закрити й відкрити одним натисненням кнопки", – розповів Шейтельман.

Пересічні росіяни звикли до труднощів

Дефіцит бюджету з часом відчують на собі й пересічні росіяни. Втім, за словами політтехнолога, російське населення вже звикло до дефіциту товарів на полицях. Він нагадав, що проти Росії ввели низку санкцій ще у 2014 році – після окупації Криму.

Тоді у відповідь на економічні санкції Брюсселя влада Росії вирішила демонстративно відмовитися від західних продуктів. У країні-агресорці оголосили програму з імпортозаміщення. Однак це не дуже спрацювало.

Багаті жителі Санкт-Петербурга їздять на вихідних у Фінляндію у магазини за сиром. Тому що у Росії в магазинах – не сир, а сирний продукт. Кладеш його у холодильник, а з нього через день крапає помаранчева фарба,

– зазначив Шейтельман.

Однак, за словами політтехнолога, пересічні росіяни звикли до продуктів такої якості.

Росіяни перестануть захищати режим Путіна

Тож і подальші обмеження та труднощі через санкції хоч і можуть викликати певне невдоволення, однак не шокують більшість жителів Росії.

Я не вірю, що можливе повстання росіян. Але коли у тебе нічого немає, то ти не будеш боротися за те, що є зараз,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що у перспективі рівень підтримки влади у Росії зменшиться.

"Росіяни не будуть скидати режим Путіна. Але вони перестануть його захищати", – зазначив політтехнолог.

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