Мінус черговий вертоліт окупантів: 47 ОМБр приземлила російський "Алігатор"

13 травня 2024, 12:08
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Джерело:

47 окрема механізована бригада

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу в авіації. Військові 47 окремої механізованої бригади 13 травня приземлили російський вертоліт Ка-52, відомий також як "Алігатор".

Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами. Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.

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Військові збили російський Ка-52 "Алігатор"

Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади близько 12:04 повідомили, що в окупантів чергові втрати в авіації на фронті.

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого – 16 мільйонів доларів США,
– написали військові.


У росіян мінус Ка-52 "Алігатор" / Фото з телеграм-каналу 47 ОМБр

У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.

Що відомо про вертоліт Ка-52

  • Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.
  • Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.
  • Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.
  • Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.

Україна не вперше знищує російський Ка-52

  • Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 8 лютого українські воїни "спалили" ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Всередині вертольота також був і екіпаж, який став "двохсотим".
  • За даними Тарнавського, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК. Зрештою цей вертоліт удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.
  • Однак варто зазначити, що в окупантів втрати на фронті є не лише в літаках. Зокрема, наші військові на Донеччині 11 травня збили ворожий літак Су-25, який став другим збитим літаком 110 бригади за один місяць.

Автор: Владислав Кравцов