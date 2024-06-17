Пік наступу ворога на Харківщині минув: який подальший задум окупантів

Пік наступу ворога на Харківщині пройдено. Однак противник намагається змінити ситуацію та закріпитися бодай на вузькій смузі, яку він нині контролює.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що спочатку росіяни намагалися оточити Вовчанськ та обійти його в районі Тихого. Також вони хотіли об'єднати два угруповання у районі Липців та Вовчанська.

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Що намагаються робити росіяни

"Ці спроби блоковані. Нині є вогнева потужність для того, щоби тримати під контролем логістичне сполучення Шебекіно – Вовчанськ. Удари завдаються по Бєлгородській області. Ворог там намагається перегрупуватися", – сказав Мусієнко.

Загарбники доукомплектовують свої підрозділи. Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що загальна чисельність військ угруповання ворога "Сєвєр" – приблизно 53 тисячі. Однак, не усі вони залучені до операції на Харківщині. Частина перебуває на території Курської та Брянської областей Росії.

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Противник намагається наростити своє угруповання, однак значних змін щодо того, що ворог може готуватися до розширення наступу та пришвидшення своєї операції, нині немає.

Вони будуть пробувати зберігати свою присутність. Бодай триматися для того, щоб українські сили їх не витиснули з Харківщини. Розтягувати нашу лінію оборони,

– припустив Олександр Мусієнко.

Дії ворога на інших напрямках

Росіяни зрозуміли, що у них немає шансів на Вугледарському напрямку. Вони намагаються сунути на Времівському та Старомайорському напрямках. Ворог намагається розтягувати лінію оборони ЗСУ. Окупантам при цьому не вдалося прорватися на Куп'янському напрямку. Однак, вони намагаються посилити наступ у напрямку Лиману.

"Так час від часу ми спостерігаємо. При цьому стабільна ситуація – складна. Де вона не змінюється – це Покровський напрямок, де вони наступають постійно, хоча певні частини перекинули на Харківський напрям", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

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