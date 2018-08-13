Минув останній день Чемпіонату Європи з літніх видів спорту: підсумки

Збірна України завоювала 26 медалей, серед яких вісім "золотих", на Чемпіонаті Європи з літніх видів спорту.

Українці зібрали плідний врожай на "Європейській Олімпіаді". У рамках експериментального турніру – Чемпіонату Старого світу із літніх видів спорту – наша збірна відзначилась ледь не в кожному виді спорту.

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У останній день встигли закрити медальну прогалину і у спортивній гімнастиці. Український гімнаст Ігор Радівілов виграв "срібло" в опорному стрибку.



Ігор Радівілов

Від звання Чемпіона Європи українця відділили тридцять чотири тисячні бала.

Україна посіла восьме місце в медальному заліку Чемпіонату, завоювавши вісім "золотих" та 26 медалей загалом.

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