"Мінування" – елемент гібридної агресії й спланована операція, – ДСНС
Джерело:ДСНС
Початок 2022 року став справжнім випробуванням для правоохоронних органів та рятувальників через хвилю фейкових "замінувань". У ДСНС наголосили, що це – елемент гібридної агресії.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування. З них 306 – електронною поштою, 27 – телефоном, ще 6 – звичайною поштою або особисто.
До теми Попри хвилю "мінувань", у Кривому Розі відновлюють очне навчання в школах
Правоохоронці перевірили понад 3 тисячі об'єктів
Правоохоронні органи відреагували на всі ці повідомлення і перевірили 3 183 об'єктів. Жодна інформація не підтвердилась.
Сьогодні ми можемо впевнено констатувати: серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією,
– пояснили у ДСНС.
Мета такого інформаційного тероризму – тримати українців у постійному напруженні, а також похитнути впевненість у власній безпеці. Головне, радять рятувальники, – зберігати спокій. Особливо це стосується батьків школярів, адже навчальні заклади стають найчастіше об'єктами псевдомінувань.
Повідомлення про "мінування" з Росії або з ТОТ
Повідомлення про фейкові "мінування" надходять з тимчасово непідконтрольної території України або з Росії.Зверніть увагу! Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
Читайте також У Кривому Розі вичислили "мінувальника", який сидить у СІЗО: продовжив свій термін ув'язнення
СБУ про псевдомінування в Україні: коротко
- З початку 2022 року масово надходять повідомлення про нібито замінування будівель.
- В СБУ зазначили, що до цих повідомлень причетна Росія.
- Таким чином російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Україні.
- За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців. Громадяни України діють з хуліганських мотивів або заради розваги й не усвідомлюють усі можливі наслідки.