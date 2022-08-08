Світ має запобігти ядерній катастрофі – Шмигаль поговорив з Брінк щодо мінування окупантами ЗАЕС

Денис Шмигаль 8 серпня зустрівся з Бріджит Брінк. Прем'єр та пані посол США в Україні обговорили мінування та обстріли ЗАЕС.

Шмигаль заявив, що дії окупантів на цьому об'єкті мають всі ознаки ядерного тероризму з боку росії. Прем'єр заявив, що світ має об'єднатися, аби запобігти катастрофі. Україна розраховує на підтримку партнерів. Агресора потрібно якнайшвидше зупинити.

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Мінування Запорізької АЕС та обстріли цього об'єкту окупантами мають всі ознаки ядерного тероризму з боку росії. Наголосив на цьому під час зустрічі з Бріджит Брінк,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна отримує від Штатів потужну підтримку. Саме тому одним з пріоритетів розмови Шмигаля та Брінк були подальші кроки для посилення військової та економічної стійкості України.

Що відбувається на ЗАЕС

В "Енергоатомі" заявили, що росіяни намагаються перебити всі лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі залишається лише одна лінія.

На окупованій території ЗАЕС перебувають до 500 російських солдатів. Окупанти обстрілюють ЗАЕС й пошкодили азотно-кисневу станцію. Нещодавно росіяни дивом не влучили у сховища відпрацьованого ядерного палива. Якби це сталося, була б радіаційна аварія.

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