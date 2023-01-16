Раніше таких не бачили: росіяни застосовують нові міни-пастки

Як відомо, відступаючи, росіяни заміновують українські території, внаслідок чого страждають цивільні громадяни нашої держави. Інколи вибухотехнікам доводиться на ходу вчитися знешкоджувати вибухівку, з якою вони до того ще не працювали.

В інтерв'ю українським журналістам заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич розповів про те, як росіяни заміновують території. Зокрема, він зауважив, що ворог опирається на принципи "мінної школи", яка була в Радянському Союзі.

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Створення додаткових груп вибухотехніків

За словами Фацевича, у державі-попередниці Росії, що має назву Радянський Союз, технології мінування були дуже розвинутими. Власне, Кремль успадкував "все найкраще" від СРСР та, ба більше, продовжує розвивати технології, які використовували раніше.

Росіяни розвивали систему замінувань, опираючись на базу радянської школи, яка насправді була досить розвиненою. Вони застосовують міни з сейсмічними датчиками, нові міни-пастки, з якими ми лише зараз зіткнулися. Тому нашим спеціалістам цього теж треба навчатись,

– сказав заступник очільника Нацполіції.

Водночас він поставив риторичне запитання щодо того, коли ж українським вибухотехнікам вчитися справлятись з новими типами ворожої вибухівки, адже їм потрібно працювати просто зараз.

Фацевич констатував, що в Нацполіції хочуть створити в спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків, які б могли виконувати завдання, що пов'язані з розмінуваннями звільнених територій і тих місць, де йдуть бойові дії.

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Як українці страждають від ворожих мін

Варто сказати, що регулярно у ЗМІ з'являються повідомлення про те, що якась людина підірвалась на міні на тих територіях, які перебували під ворожою окупацією.

Як зазначив Фацевич у цьому ж інтерв'ю, Київщині ще більш-менш пощастило, оскільки окупанти поспіхом покидали ці території весною 2022 року.

Однак на Харківщині ситуація куди гірша. Загарбники заклали чимало боєприпасів, які довгий час не розривалися. Окрім того, часто місцеві натрапляли на міни з пастками.

А якщо говорити про Херсонщину – то цей край українські вибухотехніки будуть розміновувати ще довгий час. Очевидно, "друга армія світу" знала, що їй доведеться рано чи пізно відступати, тому й завчасно заклала на Правобережжі регіону чимало пасток.



Як безпечно пересуватись звільненими територіями / Картинка 24 Каналу