Міняють на кадировців: росіяни проводять ротацію у "фільтраційних" таборах під Маріуполем

Росіяни у Маріуполі організували фільтраційні пункти пропуску. Вони проводять ротацію своїх військових.

Про це 21 травня розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції псевдореспубліки змінюють на представників росгвардії та кадировців", – повідомив Андрющенко.

Дорога в один кінець

За словами радника мера, росіяни продовжують встановлювати додаткові блокпости на ґрунтових дорогах, якими раніше люди оминали фільтраційний контроль. Відповідно, зараз неможлива будь-яка евакуація з Маріуполя. Для охочих виїхати керівництву країни необхідно домовлятися про відкриття окремих коридорів.

Всі, хто довірився пропаганді та інформаційному вкиду окупантів й збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей, не робіть цього. Маєте пам'ятати – це дорога в один кінець. Бережіть себе. Ми продовжуємо працювати над евакуацією,

– заявив Андрющенко.

Депортація до Росії

Окупанти продовжують депортувати маріупольців до Росії. Вже вивезли десятки тисяч людей. У міськраді опублікували відеодоказ злочину.

Росіяни брешуть, що відбувається евакуація на підконтрольну Україні територію. Проте "порятунок" відбувається за таким маршрутом – Маріуполь – Безіменне – Росія. Людей везуть до Безіменного, бо там розташовується місце фільтрації усіх, хто хоче їхати з міста. Там загарбники допитують та знущаються.

Люди, які вирішили їхати, не можуть уникнути депортації, оскільки їх не пускають назад в Маріуполь.

Що відбувається у знищеному місті

Росіяни окупували місто. Там гуманітарна катастрофа. Загарбники хотіли відновити постачання води, проте змогли лише пустити вулицями непридатну для пиття воду.

Людям дуже важко знайти питну воду. Вони набирають її в колодязях. Міський голова Вадим Бойченко розповів, що вода тече вулицями й вимиває поховання, які тепер по всьому Маріуполю, та каналізацію.

"Це має утворити те лихо, про яке всі вже сьогодні кажуть. Не лише міська влада, а й кажуть фахові лікарі та ООН. Треба розуміти, що це може спричинити спалах інфекційних захворювань – холери, чуми, дизентерії та інших", – наголосив Бойченко.

Зверніть увагу – як відбувається депортація у Маріуполі: дивіться відео