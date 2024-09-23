Попри постійні заяви Владіміра Путіна про нібито готовність до діалогу щодо закінчення війни, насправді він не має намірів зупиняти свою агресію. Карл Більдт пояснив, що має статися, аби в Україні настав довгостроковий мир.

До кінця 2024 року Україна планує провести другий саміт миру. Там буде представлений план, розроблений Києвом разом із союзниками.

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Росія без Путіна та Україна в ЄС

За словами експрем'єра Швеції Карла Більдта, Путін та його оточення мають усвідомити, що їм нізащо не заламати опір українців і волю Заходу. Якщо цього не станеться, війна триватиме надалі. Політик вважає, що у 2024 році навряд чи у Кремлі втратять віру у свою перемогу. Втім, у 2025 році це вже не здаватиметься таким неможливим. Тоді, ймовірно, з'явиться якась тимчасова угода про припинення бойових дій, яка не принесе "перемоги" жодній із сторін".

Водночас Більдт пояснив, що довгостроковий мир – це набагато складніше завдання. Для його реалізації необхідні дві умови. Перша – Путін має втратити владу. На переконання експрем'єра, нинішній диктатор Росії занадто переповнений імперськими амбіціями, а отже, не погодиться на справжній мир.

Друга умова – членство України в ЄС та захист її надійними західними механізмами безпеки.

До слова, раніше Зеленський заявляв, що хоче бачити на другому саміті представників Росії. Таке саме бажання висловили й партнери. Водночас у Кремлі сказали, що брати участь у саміті не будуть, бо, мовляв, "формула миру Зеленського" означає капітуляцію для країни-агресорки.