У Росії знову заговорили про мир, але висунули нереальні та цинічні умови
Росія знову намагається маніпулювати питанням миру в Україні. Керівництво країни-агресорки запропонувало мир на власних умовах, але одразу ж відкинуло таку можливість, цинічно звинувативши українську владу у "небажанні миритися".
Росіяни розпочали чергову серію гидкого серіалу про "мир" з Україною на їх умовах. Там заявили, що досягнення "миру" та "політичного врегулювання" можна прискорити. Втім, як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вони і самі розуміють, що це неможливо через умови, які висуваються наразі, передає 24 Канал.
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Мир за російськими правилами
Керівник ворожого МЗС Сєрґєй Лавров заявив, що Росія "відкрита для переговорів по Україні". Навіть таким висловлюванням росіяни намагаються принизити Україну.
Очільник російського МЗС видав, що насамперед Захід повинен припинити постачання озброєння для ЗСУ. Крім того, Лавров вимагає зупинки бойових дій з боку української армії. Він вважає, що "чим швидше це станеться, тим швидше розпочнеться політичне врегулювання".
Втім, майже одразу представник Кремля Лавров почав суперечити своїм же словам і звинуватив українську владу в небажанні вести діалог, бо у Києві, начебто, править "партія війни", яка бажає перемоги над Росією на полі бою.
Хоча, тут ворожий пропагандист правий. Офіційна позиція української влади – це розгром ворога, який завдав Україні величезних збитків, страждань та влаштовував геноцид на окупованих територіях.
Але на цьому бенефіс Лаврова не закінчився. Очільник ворожого міністерства закордонних справ сказав, що Кремлю потрібний "повноцінний мир, а не про перемир'я".
Чи хоче Росія миру насправді
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Однак, за його словами, учасники заходу роблять все для того, щоб саміт минув успішно.
- За словами Борреля, Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт, який відбудеться у червні 2024 року.
- Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що сподівається, що багато країн зможуть взяти участь у цій зустрічі, аби обговорити територіальну цілісність України, а також принципи суверенітету. Однак якщо говорити про Росію, то її вочевидь посадовець не хоче бачити.
- Він зазначив, що росія регулярно завдає ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо Путін говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.