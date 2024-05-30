У Росії знову заговорили про мир, але висунули нереальні та цинічні умови

Росія знову намагається маніпулювати питанням миру в Україні. Керівництво країни-агресорки запропонувало мир на власних умовах, але одразу ж відкинуло таку можливість, цинічно звинувативши українську владу у "небажанні миритися".

Росіяни розпочали чергову серію гидкого серіалу про "мир" з Україною на їх умовах. Там заявили, що досягнення "миру" та "політичного врегулювання" можна прискорити. Втім, як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вони і самі розуміють, що це неможливо через умови, які висуваються наразі, передає 24 Канал.

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Мир за російськими правилами

Керівник ворожого МЗС Сєрґєй Лавров заявив, що Росія "відкрита для переговорів по Україні". Навіть таким висловлюванням росіяни намагаються принизити Україну.

Очільник російського МЗС видав, що насамперед Захід повинен припинити постачання озброєння для ЗСУ. Крім того, Лавров вимагає зупинки бойових дій з боку української армії. Він вважає, що "чим швидше це станеться, тим швидше розпочнеться політичне врегулювання".

Втім, майже одразу представник Кремля Лавров почав суперечити своїм же словам і звинуватив українську владу в небажанні вести діалог, бо у Києві, начебто, править "партія війни", яка бажає перемоги над Росією на полі бою.

Хоча, тут ворожий пропагандист правий. Офіційна позиція української влади – це розгром ворога, який завдав Україні величезних збитків, страждань та влаштовував геноцид на окупованих територіях.

Але на цьому бенефіс Лаврова не закінчився. Очільник ворожого міністерства закордонних справ сказав, що Кремлю потрібний "повноцінний мир, а не про перемир'я".

Чи хоче Росія миру насправді