Мир в Європі можливий лише з Росією, а не проти неї, – канцлер Австрії

Австрійський канцлер Себастьян Курц перед самітом Євросоюзу заявив про важливість діалогу з Росією. Водночас він наголосив на необхідності захищати свої інтереси, якщо вони не збігатимуться з російськими.

Курц висловив задоволення щодо зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна та взаємного повернення послів до столиць США і Росії. Це, на його думку, дозволить відкрити канали для діалогу між двома наддержавами.

Читайте також Відштовхнути, стримати та залучити: ЄС визначив нову стратегію щодо Росії

Діалог між ЄС та Росією

Канцлер Австрії також виступає за діалог між Євросоюзом та Росією, попри всі розбіжності.

Ми повинні пройти цей шлях у ЄС. Важливо залишатися на діалозі та дотримуватися чіткої лінії у разі розбіжностей, наприклад, у питаннях прав людини,

– заявив Курц.

Політик додав, що для захисту своїх інтересів та запобігання черговим негативним етапам відносин, слід "тримати канали розмов відкритими". Водночас є сфери, в яких співпраця має сенс. Це боротьба зі зміною клімату та пандемією коронавірусу.

Курц підсумував, що "мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї".

Стратегія відносин Євросоюзу та Москви