Льотчик-інструктор сказав, яку зброю Україна може отримати до літаків Mirage 2000

Вже на початку 2025 року до України надійдуть французькі винищувачі Mirage 2000. Ці літаки серйозно можуть підсилити Повітряні сили України, але з однією умовою.

Важливою є не просто кількість літаків Mirage 2000, яку нададуть Україні, але й озброєння до них. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, що саме зможе отримати Київ для нових літаків.

Детальніше Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

Яку зброю для авіації може отримати Україна від Франції

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню нещодавно повідомив, що його країна передасть Україні свої винищувачі Mirage 2000 у перший квартал 2025 року. Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.

Ймовірно, ці поставки пов'язані з неможливістю швидкої передачі F-16, а також з недостачею у нас літаків, які можуть переносити озброєння, що вже є у нас: Storm Shadow, SCALP, AASM Hammer. У нас мало Су-24 – близько ескадрильї зараз виконує завдання. Ще півтори – дві ескадрильї до нас можуть прийти саме "Міражів",

– зазначив Роман Світан.

Довідка. Ескадрилья – підрозділ ВПС, що складається з кількох військових літаків та їх екіпажів. Американська ескадрилья має від 12 до 24 літаків, а українська – від 12 до 15 літаків.

Водночас для України важливо не лише отримати літаки, але й зброю до них. За словами французького міністра оборони, передані Україні літаки будуть оснащені новою технікою, зокрема ракетами для повітряно-земляного бою та захистом від радіоелектронної боротьби.

"Думаю, буде збірна бригада з Су-24 та "Міражів", які виконуватимуть бойове завдання залежно від типу зброї, яку нам передадуть. Але можна розраховувати на те, що ми вже маємо. Storm Shadow, SCALP, Hammer можуть підіймати і Су-24 і Mirage. Хоч зараз Mirage модернізують для роботи по наземних цілях. Тому, думаю, нам дадуть наземні засоби ураження – "повітря – земля". Це ракети AGM-65 Maverick та великий спектр авіабомб", – припустив льотчик-інструктор.

Крім того, є деякі види протикорабельних ракет, які можуть нести французькі винищувачі.