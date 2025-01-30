Mirage 2000 чи F-16: у Defense Express порівняли ефективність винищувачів

Повітряні сили України вже мають на озброєнні американські багатоцільові винищувачі F-16, а до кінця першого кварталу 2025 року отримають від Франції винищувачі Mirage 2000-5.

В етері 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков порівняв ефективність цих літаків та розповів, які завдання вони можуть виконувати. Зазначимо, що загалом Україна просила про передачу 12 одиниць Mirage 2000.

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Які завдання можуть виконувати Mirage 2000 й F-16

Всі винищувачі мають можливість працювати як засоби протиповітряної оборони. Зокрема, коли йдеться про відбиття крилатих ракет, дронів, то й Mirage 2000, й F-16 матимуть однакову ефективність. Проте вона відрізнятиметься під час повітряних боїв.

Якщо F-16 використовуватиме далекобійні версії ракет AIM-120 AMRAAM з дальністю знищення цілей 110 – 160 кілометрів, то в нього буде значно більше шансів протистояти російській авіації та відганяти її від переднього краю поля бою,

– зазначив Катков.

За його словами, Mirage 2000 навряд чи виконуватиме це завдання, адже дальність його найбільш далекобійної ракети класу "повітря – повітря" MICA становить до 80 кілометрів.

Ракета АІМ-120 не інтегрована під Mirage 2000 й не буде інтегрована в майбутньому. Проте в інших моментах F-16 та Mirage 2000 матимуть однакову ефективність. Тобто, як винищувач для протиповітряної оборони, так і для завдання ударів високоточним озброєнням,

– мовив головний редактор Defense Express.

Наприклад, F16 можуть використовувати авіабомби GBU-39 або JDAM-ER. Mirage 2000-5, з огляду на заяви про його додаткову модернізацію, зможе використовувати далекобійну високоточну бомбу AASM.

Катков припустив, що, ймовірно, Mirage 2000-5 отримає можливість запуску крилатих ракет Storm Shadow або SCALP-EG. Водночас F-16 й так має можливість запуску американських крилатих ракет JASSM. Втім, проблема в тому, що ракети JASSM Україні не передавали ще за каденції Джо Байдена і є питання, чи отримаємо ми їх під час президентства за Дональда Трампа.

До слова, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський сказав, літаки Mirage можуть використовувати ракети Storm Shadow / SCALP EG.