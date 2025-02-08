Українці за штурвалом Mirage 2000: у Франції показали потужне відео

Українські пілоти опанували французькі винищувачі. Тепер вони можуть вступати у бій з ворогом.

6 лютого французький міністр оборони Себастьян Лекорню повідомив, що в Україну прибула перша партія модернізованих винищувачів Mirage 2000. На офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил Франції у соцмережі "Х" опублікували відео із навчань українських пілотів, передає 24 Канал.

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Українці на Mirage 2000

Місія виконана! Ще один крок у підтримці Збройних сил України із навчання персоналу на Mirage 2000-5 французькими військовими. Яскравий прояв рішучості Франції підтримувати українську армію в усіх умовах!,

– йдеться у повідомленні.

Українські пілоти на Mirage 2000: дивіться відео

Нагадаємо, що Лекорню не вказав точну кількість літаків, які надійшли в Україну. Однак міністр розкрив, що и прибули з "українськими пілотами на борту", які перед тим пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Нагадаємо, що Київ очікував на ці винищувачі з червня 2024 року. Відомо, що він просив 12 одиниць Mirage 2000. Французькі винищувачі значно посилять наші Повітряні сили. Зокрема, можна буде більш ефективно застосовувати ракети Storm Shadow і SCALP та авіабомби Hammer.