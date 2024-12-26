Франція завершила навчання українських пілотів і механіків для винищувачів Mirage 2000

У Франції завершено підготовку українських пілотів і наземного персоналу для експлуатації винищувачів Dassault Mirage 2000-5F. Навчання тривало шість місяців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на French Aid to Ukraine в соціальній мережі X. Нагадаємо, що перші винищувачі Mirage 2000 Франція вже на початку наступного року.

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Українські пілоти завершили навчання на Mirage 2000

У Франції завершилася підготовка українських пілотів та наземного персоналу для експлуатації французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.

"Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F підготовка завершилася", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000-5F

Винищувачі Mirage 2000 мають наступні характеристики: