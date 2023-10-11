У Миргороді на Полтавщині лунали вибухи

На Полтавщині оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляють про вибухи.

На Полтавщині прозвучали сирени. Після цього повідомили й про вибухи.

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Місцеві чули звук вибухів

У Полтавській області 11 жовтня о 13:45 оголосили повітряну тривогу. Згодом, о 14:10, жителі регіону повідомили про вибухи.

О 14:19 повідомили про відбій повітряної загрози.

У Полтавській ОВА зазначили, що влучань немає. Також уточнили, що інформація про постраждалих не надходила.

7 жовтня у Миргородському районі вибухнула ворожа ракета. Внаслідок вибуху пошкоджено 9 приватних будинків.

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