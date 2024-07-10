Ексречник НАТО оцінив значення “мирних” ініціатив Орбана і Болгарії перед самітом Альянсу

Напередодні саміту НАТО Віктор Орбан відвідав Москву та Пекін. Втім, союзники України чітко дали зрозуміти, що він не представляє позиції ЄС чи НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що візит Орбана до Путіна буде обговорюватися на саміті. В інтерв'ю 24 Каналу ексзаступник помічника Генсека Джеймі Ши заявив, що візит не приніс жодних результатів.

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Наскільки ефективною є "мирна" ініціатива Орбана

За словами Ши, цей візит не приніс жодних результатів, а країни НАТО та ЄС чітко дали зрозуміти, що Орбан не представляє їхні інтереси. Навіть якщо Угорщина головуватиме у ЄС наступні шість місяців, Орбан говорить лише від імені своєї країни.

Під час візиту до Москви, Путін повторив свої умови щодо капітуляції України, окупації ще більшої території та відмови від прагнення до членства в НАТО.

Там не було нічого нового. Орбану не вдалося домогтися від Путіна жодних нових поступок у напрямку того, чого хоче президент Зеленський. Росія не погодилася приєднатися до мирного саміту, який нещодавно організували у Швейцарці,

– зазначив ексречник НАТО

Наступний етап візиту Орбана до Пекіна може також не принести значних результатів. Ши очікує, що китайці лише повторять свої добре відомі позиції.

Інтерв'ю було записане перед візитом Орбана до Китаю. На момент публікації матеріалу зустріч Орбана із Сі Цзіньпіном вже відбулася.

"Я не бачу, що ці візити щось змінили, окрім створення враження про роз'єднаність Заходу, оскільки Угорщина є членом ЄС і членом НАТО. І ця роз'єднаність, очевидно, грає на руку Росії та Китаю", – резюмував він.