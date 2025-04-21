Перемовини активно тривають: яку угоду США можуть пропонувати Україні

Суперечливі заяви з Білого дому та Кремля свідчать про активний процес перемовин. Ба більше, зараз відбувається деталізація процесу, де мовить не просто про намагання припинити вогонь на лінії фронту.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що вже існує один варіант "мирного плану", який опублікувала західна газета. Саме він виглядає найімовірнішим.

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Яку угоду США можуть пропонувати Україні

Видання The Wall Street Journal повідомило про "свіжий" план Дональда Трампа, в якому є припинення вогню, визнання Штатами Криму у складі Росії, відмова України від вступу до НАТО. Крім того, Вашингтон не визнає окуповані території російськими, але водночас не вимагає, щоб Росія виводила з них війська.

Також у "плані" мовиться про те, що Вашингтон запропонував зробити територію навколо Запорізької АЕС нейтральною під контролем США.

Керівник Центру громадської аналітики також звернув увагу на дві заяви з Білого дому – одна про те, що американці втомились від війни, інша, від Трампа, про те, що цього тижня сторони підпишуть мирну угоду. Крім того, зі своїми суперечливими заявами не може розібратись і Кремль.

Це вказує, що переговори активно тривають, є рамки, які обговорюють. Публікація The Wall Street Journal мені зрозуміліша, вона підкреслює усі заяви про компроміси від Кіта Келлога, Стіва Віткоффа та інших,

– наголосив він.

Клочок зазначив, що дивним формулюванням є визнання США Криму за Росією, що є прецедентом у міжнародному праві. Трамп справді може зробити таке оголошення, але це створить багато загроз у світі – від претензій Китаю на Тайвань до намірів інших диктаторських режимів розпочинати війни. Однак є й хороший момент – від України визнавати окуповані території не вимагають.

Він додав, що перемовини щодо російсько-української війни можуть бути різними. Водночас зараз відбувається важливий крок – деталізація процесу. Мовиться не лише про припинення вогню, а й підготовку майбутньої мирної угоди. Крім того, Росія не планує виходити з переговорного процесу.

До речі, сьогодні, 21 квітня, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін виступає за двосторонні переговори між Києвом та Москвою. Вони мають стосуватися припинення ударів по цивільних об'єктах.