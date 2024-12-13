Путін підслухає: Рютте закликав зберігати "тишу" щодо ймовірної мирної угоди Росії та України

Останнім часом низка політиків, а також світові ЗМІ перебирають можливі варіанти мирної угоди між Росією та Україною. Марк Рютте вважає, що обговорення цієї теми має відбуватися за "зачиненими дверима".

Генеральний секретар НАТО вважає, що будь-які переговори щодо можливої угоди про завершення війни не мають бути публічними. Свою думку він пояснив в ексклюзивному коментарі "Голосу Америки", передає 24 Канал.

Дивіться також Війна в Україні може закінчитись за кілька місяців, – Келлог

Путін не має цього почути

За словами Рютте, це недоцільно розкривати деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України. Тоді це фактично означає повідомляти Путіну подробиці, яких він не повинен знати. Коли настане момент сідати за стіл переговорів, очільник Кремля вже знатиме, що союзники Києва планують робити.

Водночас генсек запевнив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є "непорушною".

Ми хочемо, щоб ви (Україна – 24 Канал) були у сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах,

– наголосив він.

До слова, раніше у ЗМІ проаналізували, до якого мирного плану пристане Трамп, на основі заяв його найближчих радників. Усі вони виступають за замороження конфлікту на лінії зіткнення та НАТО без України.

Водночас в Офісі президента розказали, що наразі у Трампа немає конкретного "мирного плану", є лише ідеї у представників його команди.