"Це не питання дружби": Зеленський чесно відповів, чи вплине ненависть до Путіна на мирну угоду

Президент України визнав, що між ним і Володимиром Путіним немає жодних особистих симпатій. Водночас він наголосив, що мирна угода – це не питання емоцій, а інструмент для зупинення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією не означає особистого примирення з російським диктатором. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico.

Що сказав Зеленський про ставлення до Путіна та мир?

Зеленський зазначив, що наразі жодних остаточних домовленостей щодо мирної угоди немає, а будь-які переговори будуть складними. Він також погодився зі словами президента США Дональдом Трампом про те, що між ним і Путіним існує взаємна ненависть.

Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо одне одного. У цьому він правий. Не в усьому,

– сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що можливий мирний договір не пов'язаний з особистими почуттями. За його словами, йдеться про юридичний інструмент, який має зупинити війну та дозволити людям жити. Глава держави не розглядає "питання дружби" з російським президентом.

Нам потрібен мир. Мир – це не питання емоцій,

– підкреслив Зеленський.

Як просуваються мирні переговори про закінчення війни в Україні?