Навіть, якщо союзники наполягатимуть: Зеленський чітко сказав, чи поступиться Україна землями

Президент Зеленський висловився щодо мирної угоди з Москвою. Глава держави відповів, чи погодиться Україна на визнання окупованих територій російськими в обмін на завершення війни.

Володимир Зеленський заявив, що зруйнувати незалежність України – найголовніша мрія Путіна. Президент наголосив, що саме через це буде так складно Києву та його союзникам, зокрема президенту Трампу, передає 24 Канал із посиланням на зустріч глави держави з представниками Міжнародної медіаради.

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Чи готова Україна визнати окуповані території за Росією

Журналістка спитала у Зеленського, чи буде для нього прийнятним, якщо мирна угода передбачатиме визнання за Путіним українських територій, які він вже захопив.

Президент підкреслив, що не дуже вірить у те, що Путін розглядає варіант, при якому по закінченню війни Україна залишилася б сильною, незалежною, з гарантіями безпеки.

Зеленський наголосив, що ніхто в Україні не погодиться жити у так званому мирі, не будучи впевненим у тому, що Путін не прийде з новою війною.

Політик зауважив, що юридично Україна не визнає свої окуповані території російськими, навіть, якщо на цьому наполягатимуть усі її союзники. Території, загарбані росіянами, завжди для України будуть "окупованими", допоки вона туди не повернеться. "Інакше бути не може", – наголосив Зеленський. Президент зауважив, що жодних пробачень і визнань не буде. Це на, його думку, знівелювало б усю боротьбу українців та їхні втрати.

Водночас Зеленський зауважив, що потрібно докласти усіх зусиль, аби завершити гарячу стадію війни.

До слова, президент також прокоментував ймовірність членства України в НАТО.