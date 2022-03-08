Мирне населення України потрібно захистити від жахів війни, – заступник генсека ООН

Мартін Гріффітс нагадав Росії, що небажання українців залишати свої міста не дає права обстрілювати їх. Мирне населення України слід захистити від жахів війни.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс звернувся до російської делегації в Раді безпеки організації.

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Гріффітс про необхідність захисту мирних людей від війни

Мартін Гріффітс зазначив, що небажання українців залишати свої міста та села не дає главі держави-агресорки права бомбити їх.

Мирне населення має бути захищене від усіх жахів війни, незалежно від того, вирішать люди залишитися чи виїхати,

– наголосив заступник генсека ООН.

За словами Гріффітса, співробітники організації 8 березня зустрінуться у Москві з представниками російського міноборони. Обговорюватимуть питання гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, 7 березня пройшов третій раунд перемовин України та Росії. Досягти зрушень у питанні припинення росіянами обстрілів та бомбардувань українських міст та сіл і загалом війни не вдалося, однак домовилися про організацію гуманітарних коридорів. Досі Росія всі обіцянки дозволити мирному населенню евакуюватися зривала.

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