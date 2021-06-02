Мирне врегулювання ситуації на Луганщині та Донеччині: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України щодо активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Указ набрав чинності від моменту його опублікування. Контроль виконання рішення поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Читайте також Чергове засідання РНБО пройде 4 червня: що розглядатимуть
Що передбачає рішення РНБО
РНБО прийняла певні рішення, щоб активізувати процес мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.
Що має зробити уряд
- Кабміну доручили протягом 2 місяців підготувати законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованому Донбасі правосуддя перехідного періоду, подолання наслідків війни та досягнення соціальної злагоди.
- За 3 місяці уряд повинен внести зміни та продовжити до 2023 року Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.
- Крім того, мають забезпечити функціонування системи державного іномовлення із державними кореспондентськими пунктами в Україні та за кордоном;
- РНБО доручила Кабміну разом з СБУ розглянути відкликання мережевих ресурсів, які виділені операторам телекомунікацій, що діють на Донбасі.
- Протягом пів року повинні розгорнути загальнонаціональну цифрову телемережу МХ-7 та забезпечити радіомовлення, зокрема, зі спеціальним контентом. Все для того, аби покрити тимчасово окуповані території сигналом українських радіостанцій;
- Також протягом 2021 року мають завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
- Доручили забезпечити належне фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Росії.
Що доручили Міністерствам окремо
Міністерство закордонних справ має регулярно інформувати міжнародну спільноту про соціально-гуманітарну та безпекову ситуацію на окупованому Донбасі.
Так само повідомляти РНБО про вжиті заходи для безпеки на Донбасі мають й інші відомства, а також головнокомандувач Збройних Сил України.