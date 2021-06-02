Мирне врегулювання ситуації на Луганщині та Донеччині: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України щодо активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Указ набрав чинності від моменту його опублікування. Контроль виконання рішення поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Що передбачає рішення РНБО

РНБО прийняла певні рішення, щоб активізувати процес мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Що має зробити уряд

Кабміну доручили протягом 2 місяців підготувати законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованому Донбасі правосуддя перехідного періоду, подолання наслідків війни та досягнення соціальної злагоди.

За 3 місяці уряд повинен внести зміни та продовжити до 2023 року Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Крім того, мають забезпечити функціонування системи державного іномовлення із державними кореспондентськими пунктами в Україні та за кордоном;

РНБО доручила Кабміну разом з СБУ розглянути відкликання мережевих ресурсів, які виділені операторам телекомунікацій, що діють на Донбасі.

Протягом пів року повинні розгорнути загальнонаціональну цифрову телемережу МХ-7 та забезпечити радіомовлення, зокрема, зі спеціальним контентом. Все для того, аби покрити тимчасово окуповані території сигналом українських радіостанцій;

Також протягом 2021 року мають завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Доручили забезпечити належне фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Росії.

Що доручили Міністерствам окремо

Міністерство закордонних справ має регулярно інформувати міжнародну спільноту про соціально-гуманітарну та безпекову ситуацію на окупованому Донбасі.

Так само повідомляти РНБО про вжиті заходи для безпеки на Донбасі мають й інші відомства, а також головнокомандувач Збройних Сил України.