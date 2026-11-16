Європа визначила склад переговорної групи для контактів із Росією: Зеленський розкрив деталі

Українська, американська та європейська переговорні групи 16 листопада провели чергову спільну розмову на рівні команд. Наступна зустріч відбудеться в Берліні для узгодження спільних кроків у дипломатичному процесі.

Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, що перемовини були непростими, проте сторонам вдалося досягти домовленостей. За його словами, дипломатичні процеси наразі тривають активно, а українська команда працює максимально конструктивно задля достойного завершення війни та гарантій безпеки.

Хто брав участь у перемовинах

Американську сторону під час онлайн-розмови представляли Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Водночас європейські партнери вперше були залучені в повному складі саме тих представників, які братимуть участь у подальших переговорах із росіянами.

Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО,

– повідомив Зеленський.

Усі сторони погодили наступний етап роботи – подальша зустріч відбудеться в Берліні в межах Коаліції охочих, де учасники напрацюють конкретні спільні кроки для мирного процесу.

Раніше Стів Віткофф також заявляв, що до наступних раундів дипломатичних консультацій щодо війни в Україні обов'язково долучиться Європа.