Путін каже, що майбутні мирні переговори відбуватимуться за участі України

Владімір Путін дав свою оцінку зустрічі представників Росії та США у Саудівській Аравії. Ба більше, він буцімто підтримує участь України в майбутніх мирних переговорах.

Про це диктатор повідомив російським ЗМІ, передає 24 Канал. В Ер-Ріяді, на його думку, країни зробили перші кроки для роботи за напрямками, що представляють спільні інтереси, зокрема, в "українському питанні".

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Що каже диктатор про участь України

Російський президент згадав деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом напередодні. Саме тоді, за словами Путіна, його проінформували – США керуються тим, що майбутні перемовини відбуватимуться за участі Росії та України. Сам же диктатор не буде цьому заперечувати.

Переговорний процес відбуватиметься за участю і Росії, і України, ніхто Україну з цього процесу не виключає,

– переконує він.

Проте Путін не знає, скільки часу займе завершення війни. На його думку, Трамп змінив ставлення щодо швидкого розв'язання питання, відколи почав отримувати "об'єктивну" інформацію про ситуацію. Тож тепер, коли американський президент обійняв посаду та ознайомлюватися з даними спецслужб, він визнав необхідність щонайменше пів року часу.