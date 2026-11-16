Буданов і Арахамія пропонують США різні сценарії вирішення питання Донбасу, – ЗМІ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія представляють Україну на переговорах з Росією. Обидва мають різні підходи до вирішення територіального питання.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в переговорній команді президента Володимира Зеленського.

У Зеленського немає єдиної стратегії щодо Донбасу на переговорах

За даними видання, Буданов обговорює з американською стороною можливу лінію розмежування на Донбасі. Він намагається донести до США, а через них і до Росії, який варіант територіального компромісу теоретично могли б прийняти українські військові та суспільство.

Арахамія натомість пропонує поки не порушувати питання Донбасу. На його думку, спершу потрібно досягти домовленостей щодо гарантій миру та безпеки в Європі.

Обидва представники паралельно передають свої пропозиції посланцям президента США Дональда Трампа, намагаючись переконати їх у доцільності власного підходу.

Отже, Буданов і Арахамія водночас працюють у межах однієї переговорної команди та просувають окремі стратегії.

Співрозмовник УП, обізнаний із перебігом переговорів, зазначив, що обидва діють відповідно до загальних настанов Зеленського, але мають можливість шукати власні шляхи досягнення результату. Успіх будь-кого з них, за його словами, стане приводом для подяки.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, американські перемовники вперше запитали його, чи готова Україна вийти з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Президент заявив, що спершу США та союзники мають надати конкретні гарантії безпеки. Якщо їх офіційно підтвердять, він винесе пропозицію на розгляд українців.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими.