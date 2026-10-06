Путін не зупинить війну через переговори: професор із США назвав, що реально може його зламати

Російський лідер може погоджуватися на переговори, але це ще не означає готовності Кремля завершувати війну. Для Владіміра Путіна має настати момент, коли продовження бойових дій стане загрозою вже для його власної влади.

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що може змусити російського лідера переглянути свої плани та чому самі переговори навряд чи здатні зупинити війну.

Путін не хоче домовлятися про мир

За словами Айзенберга, навіть потенційна тристороння зустріч Росії, України та США навряд чи призведе до реального завершення війни. На попередніх таких переговорах Москва фактично не погоджувалася на принципові домовленості.

Росія не бажає домовлятись взагалі ні про що,

– переконаний експерт.

Кремль може погоджуватися на обговорення лише окремих питань, зокрема обмінів полоненими. Водночас Путін не демонструє готовності відмовлятися від своїх стратегічних цілей щодо України.

Айзенберг наголосив, що навіть якщо російський лідер буде змушений зупинити війну через внутрішні проблеми, це не обов'язково означатиме справжню відмову від подальшої агресії.

Повне інтерв'ю Айзенберга: дивитись відео

Що може змусити Путіна зупинити війну?

На думку Айзенберга, ключовим фактором може стати ситуація всередині самої Росії.

Поки він не буде боятися, що у нього порушується соціальна стабільність в країні, що у нього немає грошей для того, щоби забезпечувати цю соціальну стабільність і одночасно воювати,

– вважає Айзенберг.

Саме тому удари України по російській території можуть мати значення не лише у військовому сенсі. Вони здатні поступово зменшувати можливості Росії фінансувати війну.

Росія значною мірою змушена самостійно фінансувати власну війну, тоді як Україна отримує значну фінансову підтримку від європейських партнерів.

Китай також допомагає Москві, однак, за оцінкою Айзенберга, ця підтримка не є співмірною з допомогою Європи Україні. Тому можливості Кремля не безмежні.

Якщо витрати на війну дедалі сильніше тиснутимуть на російську економіку та здатність влади підтримувати соціальну стабільність, це може створити для Путіна значно серйознішу проблему, ніж дипломатичний тиск.

Втім, сам Айзенберг застерігає: навіть вимушена зупинка війни не означатиме, що Кремль відмовився від намірів щодо України. За його оцінкою, Путін може використати паузу для підготовки до нової агресії.