Буданов відповів, як ставиться до можливих мирних переговорів без участі України
- Кирило Буданов заявив, що мирні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту.
- Буданов підкреслив важливість підтримки США для України та роль української армії у забезпеченні глобальної безпеки Європи.
В Ер-Ріяді 18 лютого відбулися переговори між американською та російською делегаціями. На тлі цього глава ГУР Кирило Буданов зробив заяву про мирні перемовини без присутності України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю для Defence24.
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Що Буданов думає про переговори без України
Так, у Буданова запитали його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України і його думку щодо того, чи можуть такі переговори призвести до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.
Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту,
– відповів він.
Водночас глава розвідки визнає, що без допомоги США Україні буде дуже важко. Саме тому країна має зробити все можливе, аби підтримка не припинилася. "Як свідчить відоме українське прислів'я: "Один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", – каже Буданов.
Водночас на думку розвідника, без України та її героїчної армії неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту.