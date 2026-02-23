Укр Рус
23 лютого, 20:51
Буданов відповів, чи були "історичні лекції" від Мединського на переговорах у Женеві

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Кирило Буданов зазначив, що під час перемовин у Женеві Володимир Мединський не виголошував "історичних лекцій".
  • За словами глави ОП, Мединський навів лише один короткий історичний приклад, який був нетривалим.

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві 17 – 18 лютого керівник російської делегації Володимир Мединський не виголошував "історичних лекцій". Але без екскурсів усе ж не обійшлося.

Про це Кирило Буданов розповів під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Чи відхилявся в історію Мединський на переговорах у Женеві?

За словами Буданова, під час переговорів Володимир Мединський навів лише один короткий історичний приклад. 

Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий, 
– зазначив він. 

Глава Офісу Президента додав, що цей коментар був нетривалим і зайняв лише кілька хвилин. Інших подробиць щодо змісту прикладу Буданов не розкрив.

Варто зазначити, що Володимир Мединський ще з перших перемовин з українською стороною часто любив розповідати псевдоісторичні лекції та трактував історію з призми російської пропаганди. Тому кожна нова поява Мединського у складі російської делегації на нових раундах переговорів викликає меми та жарти в українців.

Чим закінчився черговий раунд мирних переговорів у Женеві?

  • Видання "РБК-Україна", з посиланням на обізнане джерело, повідомило, що військова підгрупа досягла результату в узгоджені процедурних питань і "близька до фінішу". Водночас політична підгрупа поки не досягла нового прогресу.

  • Володимир Зеленський висловив очікування, що обмін військовополонених стане можливим найближчим часом. За словами президента, під час останніх переговорів було знайдено конструктив для визначення деталей обміну.

  • Глава ОП Кирило Буданов зазначив, що сприймає перебіг мирних переговорів зі "стриманим оптимізмом". За словами генерала, сторони точно рухаються порівняно з першою зустріччю. 