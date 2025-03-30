Путін почав шантажувати: чи реально досягти перемир'я у найближчі місяці

Російський диктатор Владімір Путін затягує мирні переговори щодо врегулювання війни. Дональду Трампу потрібно діяти жорсткіше.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, різні джерела повідомляли, що Трамп хотів досягнути перемир'я на 20 квітня, коли буде Великдень та 100 днів його президентства. Але він наробив багато помилок – й отримав затягування процесу з боку Путіна.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Фесенко, Сполучені Штати одразу зробили багато "анонсів" різних поступок з боку України. Тепер Путін відкрито перейшов до шантажу і вимагає все нових і нових поступок. Мирні переговори ще не зайшли в глухий кут. Але впевнено туди йдуть.

При цьому Трамп досі відмовляється жорстко тиснути на Путіна та Росію. Можливо, все через його специфічне ставлення до різних країн.

На тих, хто залежить від США, він любить тиснути. І немає різниці, чи це союзник, чи партнер. До того, хто менше залежить від Штатів, він ставиться по-іншому. На його думку, тиск там діє обмежено. Тому краще домовлятися,

– вважає Фесенко.

Зараз і Трамп, і Путін хочуть домовитися між собою. Але ніхто не збирається йти на якісь компроміси. І, можливо, російський диктатор вважає, що може певним чином маніпулювати Трампом. Звідти абсурдні заяви, що "Путін молився за Трампа" і так далі.

Найімовірніше, у Трампа є розуміння, що надмірні поступки Путіну результати не дають. Вони лише гальмують весь процес. А сам президент США починає виглядати слабким. Тому важливо побачити, якими будуть його подальші кроки.

Думаю, що Трамп має певне незадоволення. США потрібно буде продемонструвати якийсь тиск в бік Росії. Інакше буде стагнація переговорного процесу. А Путін зараз не вийде з переговорів. Він "промацує" Трампа. Дивиться, як працює підіймання ставок. Якщо Трамп проявить слабкість, то всі мирні ініціативи можна буде списати,

– зазначив Фесенко.

Поки що здається, що суттєвого прогресу в переговорах до 20 квітня не буде. Трампу потрібно буде почати тиснути на Путіна, щоб все пішло значно швидше. Тоді вже можна буде говорити про якийсь прогрес. Можливо, це буде припинення вогню в повітрі або щось інше, що наблизить Україну до загального припинення вогню.