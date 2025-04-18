Вони цього бояться, – у ЦПД розповіли, чого зараз добивається Росія від США

Президент США Дональд Трамп намагається досягти припинення вогню між Росією та Україною. Диктатор Путін та його посіпаки роблять усе, аби зірвати цей процес.

Росія взагалі не хоче йти на припинення вогню. Вона всіляко затягує процес. Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Чого намагається досягти Росія

Як наголосив Коваленко, Росія свідомо зриває зусилля Трампа щодо припинення вогню. Вони не лише здійснюють цинічні удари по українських містах, але й нарощують штурмові дії на фронті.

При цьому різні персонажі з Кремля розповідають, що це Україна не хоче йти на припинення вогню, як би абсурдно це не звучало.

Росія продовжує вибудовувати альтернативну реальність у відносинах зі США. Все те саме відбувалося ще під час Мінських домовленостей.

Пєсков, Дмітрієв та інші роблять вигляд, що Росія робить все можливе для миру, а Україна – ні. Це – альтернативна реальність росіян, яку вони будували під час Мінська, і зараз будують в стосунках із США. Росії найбільше потрібно, аби в Трампа нічого не вийшло. Вони дуже цього хочуть, хоч і бояться санкцій,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя почав розповідати, що припинення вогню на війні в Україні зараз не є реалістичним. Також він, звісно ж, почав звинувачувати нашу державу в ударах по енергетичній інфраструктурі.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія може завдати нових ударів і напередодні Великодня, і після нього. Таку інформацію надали спецслужби.