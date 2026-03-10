Зараз зацікавлена як ніколи, – політолог пояснив, чому Росії дуже потрібні перемовини з Україною

Останні перемовини між Україною, США та Росією щодо закінчення війни в Україні відбулися майже місяць тому. Причина такої великої паузи – війна на Близькому Сході. Однак Москва зараз готова до переговорів як ніколи.

Про це розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що саме зараз заважає проведенню нового раунду переговорів. Також спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що мирні переговори тривають, а найближчими тижнями очікується додатковий прогрес щодо перемовного треку.

До теми У Трампа відповіли, чи він ще вірить в успіх мирних переговорів між Україною та Росією

Яка ймовірність проведення наступного раунду перемовин?

Рейтерович зазначив, що наступний раунд переговорів вже б відбувся, якби не війна на Близькому Сході. Проте з іншого боку пройшли два великих обміни військовополоненими, що є абсолютним пріоритетом для України.

Перемовини мають відбутися, оскільки Росія, як і Україна завжди була в них зацікавлена з відомих нам всім причин, але зараз Москва зацікавлена як ніколи. Тому що росіяни хочуть використати ці перемовини як додатковий майданчик, щоб поговорити з американцями про Іран,

– пояснив політолог.

Однак все впирається, на його думку, у Сполучені Штати Америки, адже якщо Дональд Трамп вирішить, що є сенс, і, наприклад, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зможуть взяти участь в цих перемовинах, то вони будуть.

Зверніть увагу! Тристороння зустріч делегації України, США та Росії відбулась 17 – 18 лютого у Женеві. Їхнім результатом стали обміни полоненими, які відбулись 5 і 6 березня. Під час першого етапу додому повернулись 200 українських військових, і на наступний день – 300 українських військовополонених.

"Зараз ймовірність переговорів вища, тому що Віткофф і Кушнер мали летіти в Ізраїль, тому що між США та Ізраїлем виникло певне загострення. Однак вони скасували свій візит. Можливо, вони змогли поговорити, з'ясувати всі нюанси і дійти порозуміння щодо спільної позиції", – припустив він.

Тому, якщо Віткофф та Кушнер звільняться, тоді перемовини будуть проведені, адже Трамп не збирається відмовлятися від цієї ідеї. Навпаки, історія з російсько-українською війною може стати для нього ледь не радісною.

Якщо у Трампа не вийде з Іраном, тоді йому буде потрібна якась інша перемога. І якраз завершення російсько-української війни може стати абсолютним пріоритетом для нього,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Для цього потрібно, на думку політолога, щоб перемовини продовжувалися, або хоча б була імітація процесу. Тому, імовірно, переговори найближчим часом відбудуться.

Що відбувається у тристоронньому переговорному треку?